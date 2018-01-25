Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Rıza Çalımbay’la başlayan çıkış trendi son iki maçta (Karabük 1-1, Konya 2-2) uçup giden 4 puanla hız kesti. Forveti sırtlayan Burak Yılmaz gol yükünü çekiyor. Fakat takımın problemi savunmasında. Fatura sadece stoperlere de kesilmiyor. Özellikle Konya maçında kaleci Onur Kıvrak’ın yediği frikik golü sorgulanıyor. Bordo-mavili forma altında 10. yılını geride bırakan kaleci Onur Recep Kıvrak, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor. 15 maçta kalesinde 22 gol görmesi ona yakıştırılamıyor. Aslında o Onur bir dönem Avrupa’nın en az gol yiyen kalecileri arasındaydı. İki sezondur ciddi performans düşüklüğü yaşayan Onur, bordo-mavili takımda ciddi sakatlıklar geçirmesine rağmen özveriyle oynadı. Başarılı eldiven 228 resmi maçta bordo-mavili takımın kalesindeydi. Bu sezon kariyeri adına negatif olan bir özel durum da yaşandı. İlk defa kalesinde 6 gol gördü (6-1’lik Akhisar maçı). 2014’te piyasa değeri 12 milyon avroyu bulan Onur şu anda 5 milyon avro civarında bir değere sahip.



Bongonda gitti, Volkan Şen AEK’da

Bu arada Trabzonspor’un Celta Vigo’dan kiraladığı Bongonda’nın sözleşmesi feshedildi. Bir türlü on bire giremeyen Volkan Şen ise Yunanistan ekibi AEK’ya kiralandı. Şen’in sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı ve satın alma opsiyonunun AEK’da olduğu belirtildi.