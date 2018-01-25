Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını Trabzonspor deplasmanında kazanarak sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman galibiyet planını belirledi. Kurmaylarıyla birlikte bordo-mavililer ekibin detaylı analizini yapan tecrübeli teknik adam, Karadeniz ekibinin en zayıf yanının bekler olduğuna kanaat getirdi. Trabzonspor’u kanatlardan vurmayı hedefleyen Kocaman, oyuncularına bu yönde antrenmanlar yaptırırken, İsmail ile Isla’dan Aatıf ile Dirar’a destek vermelerini istedi. Aykut Hoca, sakatlığı bulunan Giuliano’nun yerinde kullanacağı Valbuena’yı ise B planı olarak düşünüyor.



Aman hata olmasın

Üst sıraları hedefleyen Trabzonspor’un Konya beraberliğinden sonra sahasında kazanmak için yüksek tempolu ataklar yapacağını öngören Aykut Kocaman, kontra atak organizasyonları üzerinde de duruyor. Kocaman, on numara pozisyonunda görevlendireceği Valbuena’dan ise derinlemesine paslarla hücum zenginliğini artırmasını bekliyor. Oyuncularına “Ayağınızda gereksiz şekilde top tutmayın” talimatı veren Aykut Hoca, Fernandao’nun da mümkün olduğu kadar çok topla buluşmasını istiyor. Kocaman, hücum kadar savunmaya da önem veriyor. Özellikle Burak Yılmaz’a dikkat etmeleri gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, bireysel hatalara da son vermeleri yönünde oyuncuların uyardı.

Mücadelemiz hep sürecek

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu’ndan çarpıcı 3 Temmuz açıklaması... Türkiye’nin iç ve dış düşmanlarla mücadele ettiğini hatırlatan Mosturoğlu, “Bu düşmanların en önemlisi FETÖ’dür” vurgusu yaparken “FETÖ ülkenin tüm kurumlarından tamamen temizlenmedikçe rahat olamayız. Fenerbahçe’nin de rahat edeceğini sanmıyorum” dedi. Mosturoğlu “Yargıtay beraat kararımızı da onasa mücadelemiz bitmeyecek. Mücadelemiz ülkenin kılcal damarlarına sızan FETÖ tamamen temizlenene kadar sürecek” dedi.

TRABZON’DA EN BÜYÜK KOZ FERNANDAO

Takımdan gönderilmesi gündemdeyken bir numaralı golcü durumuna gelen Fernandao, Trabzon deplasmanında Fenerbahçe’nin en önemli silahı olacak. Hücum kurgusunu sambacının üzerine kuran Aykut Kocaman, oyuncularına Fernandao’yu besleme talimatı verdi. Göztepe karşısında ağları havalandırarak moral bulan Fernandao da “Geçen sezon Trabzon’a gol atmıştım. Bu sefer de boş geçmeyeceğim. Ama önceliğim gol atmak değil, takımın kazanması” sözleriyle Kocaman’ın güvenini boşa çıkarmayacağını dile getirdi.

Başakşehir seferberliği

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Giuliano, Neto ve Şener’in Başakşehir maçına yetişmesi hedefleniyor. Yoğun tedavi uygulanan oyunculardan Neto ve Şener’in önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacağı belirtilirken, Başakşehir karşılaşmasına hazır olması bekleniyor. Giuliano’nun durumu ise henüz netlik kazanmış değil.



Kimse riske edilmiyor

Sezon başından bu yana sakatlıklarla buluşan Fenerbahçe’de teknik heyet sıkıntıların önüne geçebilmek için sıfır risk yöntemine başvurdu. Sarı-lacivertlilerde idmanların süresini azaldı. Yükleme antrenmanlarının da sayısı düşürüldü. En ufak bir ağrı hisseden oyuncular da hemen dinlenmeye alınıyor ve özel program uyguluyor.