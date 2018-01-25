Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Peki BJK Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Ligde oynadığı 18 maçın ardından 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 33 puanla 4. sırada zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 22 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ta tek hedef; Kasımpaşa karşısında saha ve seyirci avantajını skora yansıtarak haftayı kayıpsız kapatmak… Kasımpaşa ise güçlü rakibi BJK karşısında puan ya da puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Peki bu zorlu Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

Demba Ba tamam ama!

Öte yandan siyah-beyazlılar alternatifler arasında tuttuğu Demba Ba’yla anlaştı. Senegalli yıldızla anlaşmanın 1,5+1 yıl şeklinde 2,5 senelik olduğu öğrenildi. Fakat yönetim futbolcuyla sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere Konya’da oynaması şartıyla anlaştı. Sakatlığının geçtiğine dair raporlarını iletmesine rağmen Başkan Fikret Orman ve yöneticilerinin kafasında ‘performansına ait soru işaretlerini’ bir türlü gideremeyen Ba’nın Beşiktaş’ı kaybetmemek adına bu teklifi kabul ettiği sızan haberler arasında. Yönetim futbolcunun bu sezonki performansını mercek altında tutacak ve lig bitiminde kesin kararını verecek.

Vida’nın aile saadeti

Beşiktaş’ın yeni stoperi Domagoj Vida, transferinden bu yana yaşadıkları hakkında konuştu. BJK TV’ye açıklamalarda bulunan Hırvat oyuncu, takıma çabuk adapte olduğunu belirterek, “Beşiktaş’ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Uzun yıllardır burada oynamış gibi kendimi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum” dedi. Vida, tek kelime olarak verdiği cevaplarda; Şenol Güneş için “Beyefendi”, Pepe için “Şampiyon”, Mitrovic için “Geleceğin oyuncusu”, Quaresma için “Rüzgâr” ve Negredo için “Güçlü” ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan 2022’ye uzadı

Beşiktaş başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın sözleşmesini uzattı. Tolgay’ın önümüzdeki sezon sona erecek sözleşmesi yapılan yeni anlaşma ile 2022’ye çekildi, ki bu Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinde de işlendi. Tolgay Arslan 2014-2015 sezonunun devre arasında Hamburg’tan transfer edilmişti. Bir çok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Tolgay yeni imza ile 4,5 yıl daha Beşiktaş’ın formasını giyecek.

Mitrovic gidiyor

Siyah-beyazlılarda stoper bölgesine Vida’nın katılmasının ardından gözler Mitrovic için gelen teklife çevrildi. Hırvat oyuncunun Belçika’dan Gent takımına kiralık olarak gönderilmesi gündeme geldi. Görüşmelerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanması ve Mitrovic’in Gent’e kiralanması bekleniyor.



Q7: Saçmalamayın

Beşiktaş’ın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Negredo ile aralarında problem yaşadıklarına dair çıkan haberlere tepki göstererek, “Lütfen saçma sapan konuşmayı bırakın. Bu kadar yalan varken her şeye inanmayın” ifadelerini kullandı.



Orman’a çifte destek

Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a destek vereceklerini belirterek, “Orman’ın, Kulüpler Birliği’ne yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz” dedi. Karabük Kulübü de Orman için bir destek bildirisi yayınladı.

Talisca yuvadan uçuyor

Antalyaspor’a attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Anderson Talisca’ya Çin’den çok cazip bir transfer teklifi eldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Çin kulübü Changchun Yatai ile Talisca’nın bonservisine sahip olan Benfica arasında üç gündür süren pazarlıkta sona gelindi. İddiaya göre 20 milyon avrodan başlayan ilk teklif 30 milyona kadar çıktı. Talisca’nın kendisine önerilen astronomik rakamdan çok memnun olduğu ve Benfica’nın da kısa sürede bu transferi sonlandıracağı iddialar arasında. Bu transferin Beşiktaş yönüne de değinen Portekiz basını, siyah-beyazlıların satıştan en az 6 milyon avro istediğini ve bu rakamı almadan Talisca’nın gitmesine izin vermeyeceğini de bildiriyor. Benfica’nın, Beşiktaş’a teklif ettiği rakam ise 5 milyon avro.

Love idmana çıkmadı

Çıkan haberlerde transferin önündeki en büyük engelin Beşiktaş olduğu belirtildi. Cenk Tosun’un Everton’a satıldığının altı çizilirken, siyah-beyazlı ekibin bir başka önemli yıldızını kaybetmeyi göze alamayacağı vurgulandı. Yönetim konu için bugün toplanacak. Brezilyalının transferine sıcak bakılmıyor ancak 30 milyon avroluk tekliften sonra Benfica’nın satış hakkı olduğu için durum oldukça kritik. Transfer gerçekleşirse Beşiktaş Talisca’ya iki yıl için ödediği 5 milyon avroyu geri alacak. Öte yandan Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love, Beşiktaş’a gitmek için gemileri taktı. Yıldız oyuncu takımının dünkü idmanına çıkmadı

Larin idmana çıktı

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerine başlandığını borsaya bildirdiği Kanadalı futbolcu Larin ilk antrenmanına çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların antrenmanında takımla birlikte çalıştı. Vagner Love’un transfer edilmesi halinde Larin’in, Osmanlıspor’a kiralanması bekleniyor. Öte yandan idmanda bir grup 5’e 2 top kapma, diğer grup bire bir şut ve savunma çalıştı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Başkanlığa adayım!

Kulüpler Birliği’ni seçim heyecanı sardı. Dursun Özbek’in G.Saray başkanlığını kaybetmesinden sonra Kulüpler Birliği’ndeki başkanlık görevini de bırakacak olması seçim kulislerini hareketlendirmişti. Bazı kulüplerin Göztepe’nin başkanı Mehmet Sepil’i öne çıkarmasından sonra Osmanlıspor, Malatyaspor ve Kayserispor’un aday gösterdiği Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ‘varım’ dedi. Orman “Kendimi Türk futboluna adamış birisiyim. Her zaman söylüyorum, sadece Beşiktaş’ın iyi olması yetmez. Bütün takımlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Marka değerimiz açısından bu çok önemli. Birkaç kulüp başkanı ile daha konuşup adaylığımı açıklayacağım” dedi.

‘Chicharito’ niyetli

Golcü arayan Beşiktaş’ın listesindeki Javier Hernandez ‘Chicharito’nun menajeri Eduardo Hernandez, “Beşiktaş ilgileniyor ama henüz anlaşma yok. Onu sadece Beşiktaş istemiyor. İlgilenen birçok kulüp var. Chicharito, oynamak istediği için kendisine uygun bir takım bakmamızı istedi” ifadelerini kullandı.

Aboubakar’dan icra takibi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen ve Porto’ya dönen Vincent Aboubakar’ın icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlı kulübün KAP’a yaptığı açıklamada Kamerunlu oyuncunun 252 bin 137 avro tutarındaki alacağının tahsili talebiyle icra takibi başlattığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI AĞIRLIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

HER MAÇ FİNAL MAÇI GİBİ

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek ikinci devreye iyi bir başlangıç yapan Siyah-Beyazlılar Kasımpaşa'yı da yenerek zirve yarışını puan kaybı yaşamadan sürdürmek istiyor.

Lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde olan Beşiktaş'ın, diğer rakipleri Galatasaray'dan 5, Fenerbahçe'den de 3 puan geride olması tüm maçlara final maçı şeklinde bakmasına neden oluyor. Olası puan kayıplarının farkı daha da açma ihtimali Beşiktaş'a oynanacak maçları kazanmaktan başka bir ihtimal bırakmıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İDEAL KADRO

Teknik direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya karşı ideal kadroyu sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında Pepe ve Tosic'ten faydalanamayan ve Medel-Vida ikilisini oynatan Güneş, her iki futbolcunun da iyileşip hafta içi idmanlara çıkmasıyla ideal defans kurgusuna dönmeyi düşünüyor. Kalede her zaman olduğu gibi Fabricio'yu oynatacak olan Güneş'in geri dörtlüyü Gökhan Gönül- Pepe-Tosic-Caner'den oluşturması bekleniyor. Tecrübeli hocanın defans kurgusundaki diğer alternatifi, geçen hafta olduğu gibi sağ tarafta Adriano, sol tarafta Caner'i oynatma seçeneği olarak görünüyor. Orta sahada Atiba-Oğuzhan ikilisini bozmayı düşünmeyen Şenol Güneş'in hücumdaki dörtlüsü ise Quaresma-Talisca-Babel-Negredo olacak.

Beşiktaş'ın yarın akşamki muhtemel on biri Fabricio-Gökhan Gönül-Pepe-Tosic-Caner-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca-Babel-Negredo şeklinde.

NEGREDO PATLAMA YAPMAK İSTİYOR

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrası beklediği fırsatı yakalayan ve takımın birinci santrforu konumuna yükselen Negredo'dan beklentiler bir hayli fazla.

İlk devrede gerek ilk on bir başladığı, gerekse sonradan girdiği maçlarda istediğini pek yapamayan İspanyol oyuncunun ligde 4 golü bulunuyor. Deplasmanda 2-1 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçının 89'uncu dakikasında galibiyet golünü atan ve takımına çok önemli 3 puan kazandıran Negredo diğer 2 golü Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında skor farkı yakalandıktan sonra attı. Demir Grup Sivasspor maçında attığı gol ise puan kazandırmaya yetmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Cenk'in ayrılmasından sonra sürekli olarak 90 dakika oynama fırsatı yakalayan Alvaro Negredo, Antalyaspor maçında bir hayli istekliydi ancak gol atma başarısı gösteremedi. Hafta içinde eleştirilen İspanyol golcü, Kasımpaşa maçında patlama yaparak kendisi üzerinden yapılan eleştiri ve kritiklere sahada cevap vermek istiyor.

ÜÇ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Babel, Talisca ve Pepe, Süper Lig'in 1'inci devresinde gördükleri 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumdalar. Bu oyuncular yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE YARIN OYNANACAK MAÇLARIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

BEŞİKTAŞ

Fabricio - Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner (Adriano), Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori 150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL

KASIMPAŞA

Ramazan- Popov, Veysel (Veigneau), Omeruo, Youssef, Sadiku, Pavelka, Murillo, Mensah, Trezeguet, Eduok

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok