Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karma Dövüş Sanatları (MMA) Federasyonu tarafından 22-26 Mart 2017'de Antalya'da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık bin sporcunun katıldığı organizasyonun finalinde Rus rakibini yenen 19 yaşındaki Kadir, dünya şampiyonu olmuştu.

KARTON TOPLAYARAK GEÇİNİYOR

Genç yaşta elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Kadir, Yalova'da bir gecekonduda 2'si kız 4 kardeşi, annesi ve babasıyla yaşamını sürdürüyor.

Karton toplayacılığı yaparak geçimini sağlayan ailesine küçük yaşlardan beri yardımcı olan Dalkıran, yaklaşık 4 yıldır hem sabahtan akşama kadar karton topluyor hem de çok yorulmasına rağmen akşamları müsabakalara hazırlanıyor.

7 KEZ TÜRKİYE, 1 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Zor şartlar altında yaşamını sürdüren Dalkıran, azmiyle bu spor dalında 7 kez Türkiye ve 1 kez de dünya şampiyonluğu kazandı.

GÜNDE 30-40 TL KAZANIYORUZ

Kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Kadir Dalkıran, “Şampiyon olmadan önceki işime devam ediyorum. Karton ve kağıt toplayıp satarak günde 30-40 TL para kazanıyoruz. Bununla yaşamımızı sürdürüyoruz. Değil şampiyon gibi yaşamak ailemi geçindirmekte zorluk çekiyorum. Bu da beni çok üzüyor” diye konuştu.