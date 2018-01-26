Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Senegalli forvet oyuncusu ile Demba Ba ile görüşecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre, Göztepe'nin son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında forma giyen ve İzmir'e gelen Demba Ba ile yarın bir görüşme yapacağı öğrenildi. Demba Ba'nın Göztepe'nin Kayserispor ile oynayacağı maçı izleyebileceği bildirildi.

Beşiktaş'tan 13 milyon avro bonservis bedeliyle 2015-2016 sezonunda Çin'in Shanghai Shenhua takımına transfer olan 33 yaşındaki futbolcu, Çin'de ayağı kırıldıktan sonra geçen yıl yarım sezon siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak yer almıştı.