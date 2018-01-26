Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 19. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Konyaspor’u konuk etti. Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik direktörü Özat, “Oyuncularımız inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Yaklaşık 1 yarı 10 kişi oynayarak galibiyet aldık. Oyuncularımın kazanma arzusundan dolayı çok mutluyum. Bugün itibariyle lig yeniden başlıyor. Oyun içerisinde çok gel gitler oldu. 10 kişi kaldıktan sonra 1 puanın da iyi olduğunu düşünerek önce aza tema ettik. Ona göre yol izledik. Güzel bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı.

“KÜFÜR EDEN TARAFTARLARA KOMBİNE VERİLİYOR”

Huzursuz olduğu konuların olduğunu belirten Özat, “Bunu başkana ileteceğim ve ona göre yol izleyeceğiz. Her maçı deplasmanda oynamak. Hala eksiklerimiz var. Kendilerine eksikleri ilettim umarım gereğini yaparlar. Küfür eden taraftarlara kombine veriliyor. Tek başına kal mücadeleyi tek başına ver. Gören görüyor bunları. Ben bu kulübü çok seviyorum” şeklinde konuştu.

“BU MAÇI NASIL KAZANIRIZ DİYE ÇOK ÇALIŞTIK”

Yeni transfer Stephane ile ilgili de konuşan Özat, sözlerine şöyle devam etti:

“Maç kötü bitseydi 72 saat önce gelen adam niye 11’de oynadı derlerdi. Dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Bu takıma lider olacağını düşünüyorum onu da tebrik ediyorum. Karabük maçından sonra takıma izin verip Konya’ya gittim. Bu maçı nasıl kazanırız diye çok çalıştık. Bu maç için en önemli noktası, Lucas’ın geri dönmesi ve yeni transfer Stephane’nin göstermiş olduğu performanstı.”