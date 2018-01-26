Süper Lig’in 19. hafta müsabakasında Konyaspor, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Mücadeleden Gençlerbirliği 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Müsabaka hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok. Kısır bir maç oldu. Enteresan bir maç oldu. Kazanan tabii ki haklı. Rakibi tartarak geçen bir maç oldu. İkinci yarının başında beklenmedik bir gol yedik. Bir anlık gafletimiz bize ağıra mal oldu. Son 4 maçtır büyük takımlarla oynadık. Buradan beraberlikle dönmek bizi farklı bir yere taşıyabilirdi. Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız. Sıkıntılı dönemden geçiyoruz ama kaliteli oyuncularım var bunun üstesinden geleceğiz. 10 kişi kalan rakibe bunu hissettiremedik. Hatalarımızı düzelterek yola devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Mehmet Özdilek: "Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız"
26.01.2018 - 22:59 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Buradan beraberlikle dönmek bizi farklı bir yere taşıyabilirdi. Üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız” dedi.
Etiketler : mehmet özdilek,konyaspor,gençlerbirliği,süper lig,
539385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539385.aspx
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P.
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12
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3
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16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
14
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
15
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
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Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
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8
6
4
25
17
8
30
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Balıkesirspor
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9
5
5
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28
8
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Boluspor
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8
3
7
23
17
6
27
7
İstanbulspor
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7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
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7
5
6
21
26
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26
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Erzurumspor
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6
7
6
20
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Gazişehir G.Ant
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5
8
5
22
15
7
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11
Elazığspor
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6
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24
1
23
12
Altınordu
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6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
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4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
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6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4