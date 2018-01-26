Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona Lassa, THY Euroleague’in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 84-80’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Barcelona Lassa Başantrenörü Sito Alonso, “İyi oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü periyodun ilk 3 dakikasında şansımız vardı. Çok fazla sayı üretmedik. Maça tekrar dönme şansı elde ettik. Savaşma şansı elde ettik. ACB olsun, Euroleague olsun her zaman savaşmak için oynuyoruz” dedi.