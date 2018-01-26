Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare'nin ameliyat edileceği de ifade edildi.