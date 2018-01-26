Atiker Konyasporlu santrforun çenesinin ve iki dişinin kırıldığı öğrenilirken, golcü oyuncunun maçın ardından ambulansa binerek Ankara Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca, Yatabare'nin ameliyat edileceği de ifade edildi.
Yatabare hastaneye kaldırıldı
26.01.2018 - 23:22 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 23:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan ve Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor mücadelesinin 87. dakikasında Alper Uludağ ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Mustapha Yatabare, hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : Yatabare,Süper Lig,Gençlerbirliği,Atiker Konyaspor,
539396 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539396.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
14
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
15
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe - Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray - Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
9
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
10
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
11
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
12
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4