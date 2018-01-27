Takım kaptanları LeBron James ve Stephen Curry’nin seçtiği takımlar şu isimlerden oluştu... LeBron James’in takımı: DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, John Wall, Kevin Love, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Russell Westbrook. Stephep Curry’nin takımı: Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid, James Harden, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Draymond Green, Klay Thompson, Al Horford, Damian Lillard, Kyle Lowry.
All Star takımları belli oldu
27.01.2018 - 06:40 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NBA’de 19 Şubat’ta Los Angeles’ta gerçekleşecek All-Star maçının takımları belli oldu.
Etiketler : all star,lebron james,
539452 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539452.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
14
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
15
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe - Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray - Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
9
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
10
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
11
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
12
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4