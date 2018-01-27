Takım kaptanları LeBron James ve Stephen Curry’nin seçtiği takımlar şu isimlerden oluştu... LeBron James’in takımı: DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Kevin Durant, Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge, Bradley Beal, John Wall, Kevin Love, Victor Oladipo, Kristaps Porzingis, Russell Westbrook. Stephep Curry’nin takımı: Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Joel Embiid, James Harden, Jimmy Butler, Karl-Anthony Towns, Draymond Green, Klay Thompson, Al Horford, Damian Lillard, Kyle Lowry.