Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

26 Ocak Cuma günü adeta Galatasaray günü oldu... Taraftarların sosyal medyadan fitilini ateşlediği “Yellow Friday” yani “Sarı Cuma” kampanyasına ilgi büyük oldu. Taraftarların kulübe destek vermek amacıyla GS Store’lardan alışveriş yapma etkinliğine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de katıldı. Ali Sami Yen TT Stadyumu’ndaki GS Store’a gelen Mustafa Cengiz burada açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Sosyal camialar tarihinde böyle bir olay hatırlamıyorum. Kampanyanın dünya topic trendinde üçüncülük koltuğuna oturduğu söylendi. Bu, Türkiye tarihi için de önemli bir an. Nasıl Galatasaray üyeleri tarihî bir refleks verdiyse taraftar da bu tarihî refleksi verdi. Benim taraftardan ricam bu ‘Sarı Cuma’yı, pazartesi, salı olarak devam ettirsinler” ifadelerini kullandı.



4 ay geriden geliyoruz

“Önceki yönetimleri eleştirmeyi sevmiyorum ama ödemelerde 4 ay geriden geliyoruz. Fakat Galatasaray, bu devasa taraftarıyla bunu aşacaktır” diyen Cengiz, “Bazı konularda sürekli yakınmaya veya enkaz edebiyatı yapmak için bu koltuğu devralmadım. Sorun olarak ne var ise aşacağız” dedi. Teknik direktör Fatih Terim ve şampiyonlukla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, “Biz buraya futbolcu satmaya gelmedik. Biz buraya şampiyon olmaya geldik. Hocamıza da her türlü destek verilecektir. Ne diyorsa o yapılacaktır. Dedikodulara kulaklarımızı tıkadık. Ben özellikle taraftarımızdan benim ağzımdan çıkmayan, hocamızın ağzından çıkmayan, resmî siteden beyan edilmeyen hiçbir şeye inanmamalarını istiyorum” diye konuştu.

CENGİZ’DEN 5 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ

Galatasaraylılar dün GS Store’lara akın etti. Başkan Mustafa Cengiz de 5 bin TL’lik alışverişte bulundu. Cengiz’in yaptığı alışverişin Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanacağı bildirildi. Teknik Direktör Fatih Terim ve futbolcular da akşam saatlerinde alışveriş etkinliğine katıldı. Terim torunlarına kıyafetler alırken, Hasan Şaş kasiyerlik yaptı.