Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe’de kritik Trabzon maçı öncesi darbe üstüne darbe yaşanıyor. Bursa maçından bu yana sakat olan Janssen’in en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı sarı-lacivertlilerde, tedavileri süren Neto ile Şener’in, Göztepe maçında omzu çıkan Giuliano’nun oynamayacağı zaten belliydi. Ancak Martin Skrtel’in sakatlığı teknik direktör Aykut Kocaman’ın hesaplarını tam anlamıyla altüst etti. Antalya kampından bu yana adalesinde sertleşme olan Skrtel, İstanbul ve Göztepe maçlarında sakatlığına rağmen forma giymişti. Ama Slovak savunmacı sonrasında hiçbir idmana katılamadı. Dünkü antrenmanda da yer almayan Skrtel’in durumunun bugün yapılacak son çalışmada netlik kazanacağı belirtildi.



Adaylar Topal ile Isla

Martin Skrtel ağrılarına rağmen Trabzonspor deplasmanında forma giymekte kararlı olsa da teknik heyetin bu konuda endişeleri var. Hafta başından bu yana idman yapamayan Skrtel’in saha içinde sergileyeceği performans da, sakatlığının ilerleme ihtimali de Aykut Kocaman’ı düşündürüyor. Kocaman oyuncusundan daha mahrum kalmamak için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Ama Neto’nun da yokluğunda Skrtel’in olmaması takımdaki tüm taşların yerinden oynamasına neden olacak. Aykut Hoca, stopere Mehmet Topal’ı çekerse, orta alanda Josef’e Alper eşlik edecek. Isla’nın stopere gelmesi hâlinde ise Dirar sağa beke, Alper sağ açığa çekilecek. Bütün ihtimalleri hesaplayan teknik heyet en kötüsüne hazırlansa da, Skrtel’in iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.

Valbuena’dan iyi haber

Fenerbahçe’nin önceki gün yaptığı idmanda yer almayan Valbuena dünkü çalışmada takıma döndü. Kasığında ağrı hissedince dinlenmeye alınan Fransız yıldızın kontrollerinde bir sorun çıkmadı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Valbuena dün antrenmanın tamamında takımla çalışırken, yıldız oyuncunun Trabzonspor deplasmanında oynamasına engel bir durum olmadığı öğrenildi. Aykut Kocaman, oyun disiplini konusunda sorun yaşamasına rağmen Giuliano’nun yokluğunda Valbuena’yı on numara pozisyonunda kullanacak.