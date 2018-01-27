Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

İkinci yarıya Antalyaspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Cuma akşamına, soğuk havaya ve zirveyle 6 puanlık farka rağmen 35 bin civarında Beşiktaş taraftarı tribündeydi. Maça baskılı başlayan Kartal şıkır şıkır oynuyordu. İlk yarıda Fabri dışında 10 futbolcunun 7’si kaleye şut attı. Dakikalar henüz 24’ü gösterirken Beşiktaş 2-0 öndeydi. Antalya kahramanı Taslica üst üst iki kafa golü atarken asistler yine Quaresma’dan geldi. Estetik hareketleri, topla yaptığı driplingleri ve asistleriyle Vodafone Park’ta şov yapan Q7’nin 40. dakikadaki şutu direkte patladı. Kasımpaşa ilk yarının son anlarında Pavelka ile mutlak golü değerlendiremeyince Beşiktaş soyunma odasına 2-0 üstün girdi.



Trezeguet umutlandırdı

İlk yarının yıldızı Talisca ayağına aldığı darbe sonucu acılar içinde kıvrandıktan sonra 59’da yerini Vida’ya bıraktı. Bu değişiklikle birlikte Medel ön liberoya, Oğuzhan’ı forvetin arkasına geçti. İkinci yarıda Beşiktaş oyunu rölantiye almaya çalışırken Kasımpaşa’da sahneye Trezeguet çıktı. 71’de müthiş şutu direğe takılan Mısırlı forvet, 1 dakika sonra şık hareketlerin ardından farkı 1’e indirdi: 2-1. Oyundan çıkana kadar oldukça silik bir görüntü çizen Negredo’nun yerine 69’da giren Lens oldukça istekliydi. Son dakikaları heyecan fırtınasının yaşandığı maçta gol sesi çıkmadı ve 3 puan Beşiktaş’ın oldu.

Babel’i yakaladı

Geçen sezon 33 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Anderson Talisca tabela yapmaya devam ediyor. Ligin ikinci yarısına 2 golle başlayan (Antalya) sambacı dün de Kasımpaşa mücadelesinde 2 defa sahne aldı. Talisca ligde toplam 7 gole ulaştı ve en skorer isim olan Babel’i yakaladı. Talisca bu sezon toplam 27 maçta 11 gol ve 3 asiste ulaştı.

Klasikleşti

Ricardo Quaresma ortalar Anderson Talisca yazar. Siyah-beyazlılarda geçen sezondan bu yana ikilinin gol eylemleri artık klasik hale geldi. Şampiyonlar Ligi’nde başlayan bu çalışma ligde de kendini gösteriyor. Antalya maçında Brezilyalı oyuncuya 2 asist yapan Quaresma dün de Talisca’ya 2 gol attırdı. Ve ikisi de kafa golüydü.

Herkesi yenmek lazım

Maça damga vuran ve son 2 karşılaşmada Talisca’ya 3 asist yapan Quaresma’dan çarpıcı açıklamalr geldi. Toplamda ligde 8 asiste ulaşan Portekizli, hakkında çıkan haberelere kızarak, “Basının haber yapma özgürlüğü var. Fakat çıkan haberler doğru olmayınca bizi üzüyor. Beşiktaş’ın şampiyon olmasını istemeyen çok büyük bir grup var. Herkesi ve her şeyi yenmemiz gerekiyor. Takım olarak aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa, hep birlikte batarız” ifadelerini kullandı. Q7, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede ise, İkinci yarı takım bütünlüğünü ortaya koyamadık. 2-0 da olsa bazen maçlar sizin için zor olabiliyor” dedi. Talisca için ise “Bütün takım arkadaşlarımla aram iyi. Hiçbir problem yok” ifadesini kullandı.

Cezalı Babel: Yazık oldu

Siyah-beyazlılarda kart sınırında olanlardan (Diğerleri Talisca ve Pepe) Ryan Babel cezayı yedi. İlk yarının sonunda rakibini arkadan çeken Hollandalı futbolcu, sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta Bursa deplasmanında oynanacak kritik maçta cezalı duruma düştü. Babel kart için “Yazık oldu. Futbolun içinde bunlar var” dedi.



Vodafone Park geçilmez

Kara Kartal yeni stadı Vodafone Park’ta yenilgisizliğini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa engelini de aşarken Süper Lig’de evinde kaybetmeme serisini 36 maça (29 galibiyet, 7 beraberlik). Bu, ligde halen süren en uzun iç saha serisi. Beşiktaş’ın Vodafone Park’taki tek yenilgisi kupada Fenerbahçe’ye karşı.



Gönül: 2-0 tehlikeli skor

Beşiktaşlı Gökhan Gönül, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından konuştu: İlk yarı iyi performans sergiledik. Herkes işini iyi yaptı. 2-0 aslında tehlikeli bir skor. 3-4-5’i bulabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bir gol yedik 2-1. Oyun başka bir hal aldı. Son 15 dakika başka bir maç oldu. Şimdi önümüze bakacağız.