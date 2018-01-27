Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Tosun’un Everton’a gitmesinin ardından golcü arayan Beşiktaş muradına erdi. Siyah-beyazlılar iki santrforu resmen kadrosuna kattı. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Beşiktaş ayrıca iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için de Orlando City ile anlaşma sağladı. MLS ekibi Orlando City’nin Larin’in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA’ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen siyah beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Larin’in bonservis bedeli için Beşiktaş, 1 milyon 850 bin avro verecek. Bu ödemenin taksitli olarak 3 yılda tamamlanacağı öğrenildi. Love ve Larin’in açıklanmasının ardından kadrosunda 17 yabancısı olan Beşiktaş’ta Aras Özbiliz ve Denys Boyko son güne kadar kiralık veya bonservisi ile takımdan ayrılmazlar ise lisansları askıya alınacak iki isim olacak. Ayrıca kadroda yer açmak için Mitrovic de sezon sonuna kadar kiralanacak. Mitrovic’in Belçika ekibi Brugge ile anlaşma aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.