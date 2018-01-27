Cenk Tosun’un Everton’a gitmesinin ardından golcü arayan Beşiktaş muradına erdi. Siyah-beyazlılar iki santrforu resmen kadrosuna kattı. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Beşiktaş ayrıca iki hafta önce kadrosuna kattığı Kanadalı forvet Cyle Larin için de Orlando City ile anlaşma sağladı. MLS ekibi Orlando City’nin Larin’in 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu ve lisans için gereken evrakları göndermeyeceğini bildirmesinin ardından konuyu FIFA’ya taşımak ve süreci uzatmak istemeyen siyah beyazlılar, bonservis ödeme yoluna gitti. Larin’in bonservis bedeli için Beşiktaş, 1 milyon 850 bin avro verecek. Bu ödemenin taksitli olarak 3 yılda tamamlanacağı öğrenildi. Love ve Larin’in açıklanmasının ardından kadrosunda 17 yabancısı olan Beşiktaş’ta Aras Özbiliz ve Denys Boyko son güne kadar kiralık veya bonservisi ile takımdan ayrılmazlar ise lisansları askıya alınacak iki isim olacak. Ayrıca kadroda yer açmak için Mitrovic de sezon sonuna kadar kiralanacak. Mitrovic’in Belçika ekibi Brugge ile anlaşma aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında.
İki forvet birden
27.01.2018 - 06:59 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 07:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilyalı golcü resmî olarak açıklandı, Kanadalı için de Orlando City ile anlaşma sağlandı.
Etiketler : vagner love,beşiktaş,alanyaspor,
539456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539456.aspx
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12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
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8
6
4
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21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
14
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
15
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
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2
3
13
14
31
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9
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
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8
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4
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8
30
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Balıkesirspor
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5
5
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8
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Boluspor
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3
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17
6
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İstanbulspor
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7
5
6
20
18
2
26
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Adanaspor
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7
5
6
21
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Erzurumspor
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6
7
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Gazişehir G.Ant
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Altınordu
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13
Adana Demirspor
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5
5
8
23
28
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20
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Samsunspor
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4
7
7
16
25
-9
19
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Eskişehirspor
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5
6
7
34
31
3
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5
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28
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11
18
Gaziantepspor
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1
4
13
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4