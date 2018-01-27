Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 galibiyetle biten Kasımpaşa maçının ardından öfkeliydi. Tecrübeli çalıştırıcı Hüseyin Göçek’in yönettiği karşılaşmanın sonunda yaptığı açıklamada, “Benzer çok pozisyon oldu ama kartı Babel gördü. Türkiye’deki hakem algısı böyle devam ederse iyi gitmeyecek gibi gözüküyor. Bu iş böyle gitmez. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz” dedi. Şenol Güneş daha önceki yaptığı açıklamalarda da hakemlerin oyunun durmasına sebep olduğunu ve oynamalarına müsade etmediğini söylemişti. Maçla ilgili yaptığı değerlendirmede ise ilk yarı iyi oynadıklarını belirten tecrübeli hoca, “İkinci yarıdaki pozisyonlarda golü bulamayınca rakibin işine geldi. Onlar da golden sonra oyuna ortak oldu. Oyunun tamamında daha fazla pozisyon bulan bizdik. Goller olmayınca tedirgin olduk. Hücuma çıktığımızda gol gelmeyince bloklar kopmaya başladı” dedi.



Pektemek üzülmüştür

Kasımpaşa karşısında 2 gol atan Talisca’nın sakatlığı konusunda henüz net bilgilerinin bulunmadığını vurgulayan Güneş, sağlık ekibinin gerekli kontrollerinin ardından durumunun netlik kazanacağını söyledi. Negredo’nun ilk yarı gayret gösterdiğini dile getiren başarılı teknik adam, “Ama ikinci yarı çıkışlarda başarılı olamayınca hızlı oyuncu olarak Babel’i forvete aldım. Negredo’nun bir sıkıntısı yok. Attığımız golde onun da katkısı vardı. Daha hareketli olması işimize gelir. Oynadığımız oyunda buna ihtiyaç var. Daha başarılı olmak istiyor” dedi. Karşılığını alamadığı zaman her oyuncunun gerildiğini söyleyen Güneş, “Mustafa Pektemek de üzülmüştür. Onu oyuna alacaktım ama Babel’i ileriye almak zorunda kaldık” diye konuştu. ,

Oyun değil skor önemli

Beşiktaş’ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, oyundan çok alınan skorun önemli olduğunu söyledi. Albayrak, “Artık ikinci yarıda böyle maçlarda adrenalin daha yüksek. Herkes kazanmak istiyor. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Talisca gayet iyiydi. İyi olduğu zaman bize çok büyük katkı veriyor. Enerji katıyor ve takımı öne taşıyor” sözlerini kullandı.

Özdeş “Paşa Paşa” gitti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Beşiktaş maçının sonrasında görevinden ayrıldığını açıkladı. Kasımpaşa’yı çalıştıran teknik adamlar arasında puan ortalamsı en yüksek isim olan Özdeş ‘’Bu sezon oyunumuzla ilgili eleştiriler alıyordum ama Paşalı olarak ayrılıyorum. Kulübün kapısının bana her zaman açık olduğunu da biliyorum” diye konuştu.



Negredo, Fabri’den geride

Kara Kartal’da Cenk Tosun’un devre arasında Everton’a transfer sonrasında Alvaro Negredo 1 numaralı forvet olarak ön plandaydı. Ancak bu kağıt üzerinde kaldı. İspanyol forvet, Kasımpaşa maçında gol atamadığı gibi pozisyona da giremedi. Fabri’den daha az (24-23) topla buluşan Negredo 69’da kenara alındığında tribünde olan kızı da ağladı.



Sarı’dan iddialı sözler

Kasımpaşa Kaptanı Veysel Sarı, 2-1 kaybettikleri maçın ardından “Maçın geneline baktığımızda ilk yarı çok iyi başladık, geriden oyun kurmaya çalıştık. Bu sahada bu kadar üstün bir oyun oynayan başka bir takım hatırlamıyorum. Üst üste yediğimiz gollerle demoralize olduk. Devrede maçı çevirebileceğimizi düşünüyorduk. Disiplinden kopmadık” dedi.