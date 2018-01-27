Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 129 golüne Fenerbahçe 152 golle yanıt verdi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 16'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi.



Ligde de sarı-lacivertililer önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 90. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe’nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 30 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı.



Trabzon'daki 44 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ni kaybeden, 2'sinde berabere kalan Trabzonspor , rakibini evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.