Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol severlerin heyecan ile beklediği Trabzon Fener maçına saatler kaldı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını kıran kırana mücadele verecek. Fener Trabzon derbi maçında skor kaç kaç olur? Haftanın en büyük maçı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fener Trabzon derbi maçı ile ilgili tüm detaylar... Fenerbahçe Trabzonspor maçını dilerseniz canlı olarak dakika dakika sitemizden takip edebilirsiniz. Öte yandan maç bitimi Fener Trabzon maçı golleri ve geniş özeti de yine sizler için bu haberde yer alacak. Gelelim derbiye doğru son gelişmelerin yer aldığı derleme haberimize... Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı son 9 maçta yenilmeyen ancak son iki maçında berabere kalan Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi yenerek zirve yarışında üst sıraları zorlamak istiyor. Aykut Kocaman yönetiminde 11 maçtır yenilmeyen ve ikinci yarıya Göztepe galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe ise deplasmanda galibiyet peşinde... Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü saat: 19:00'da yapacakları maçla birlikte 121 kez karşı karşıya gelecekler. Bordo-mavililer ezeli rakibi karşısında 16 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçtır süren galibiyet özlemini bitirmek istiyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 44 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farkla üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, 89 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 120 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 37 galibiyet elde etti. Taraflar 35 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Trabzonspor'un 129 golüne Fenerbahçe 152 golle yanıt verdi. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 16'i Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere son 17 resmi müsabakada yenemedi.



Ligde de sarı-lacivertililer önde

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 89 kez karşı karşıya geldi. Yarın ligde 90. Kez karşı karşıya gelecek iki takımdan Fenerbahçe’nin 37, Trabzonspor 22 galibiyet aldı. 30 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertliler ligdeki 118 golüne, Trabzonspor 88 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 49 maçta Trabzonspor 20, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar, 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor 55, Fenerbahçe 53 gol attı. Trabzon'daki 44 lig maçında ise ev sahibi Trabzonspor'un 16, Fenerbahçe'nin ise 17 galibiyeti bulunuyor. 11 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçlarında bordo-mavililer 47, sarı-lacivertliler 52 gol kaydetti.Trabzon'daki son 7 lig maçından 5'ni kaybeden, 2'sinde berabere kalan Trabzonspor , rakibini evinde en son 2010-2011 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup etmişti.



TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı sitemizde de yer alacak.

Palabıyık yönetecek...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemi ise Koray Gençlerler olacak. Fenerbahçe'de Giuliano, Neto ve Vincent Janssen sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın dev maçta forma giymesi bekleniyor...



DERBİ MAÇA REKOR TARAFTAR İLGİSİ

Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, tribünde rekor sayıda seyirci bekliyor. Açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen, bugüne dek ligde 17 karşılaşmaya ev sahipliği yapan 41 bin seyirci kapasiteli Medical Park Stadı'nda, taraftarlar kombine kartların haricinde satışa sunulan biletleri tüketti. Bordo-mavililer, geçen sezon Galatasaray maçında 33 bin 809, Beşiktaş maçında da 35 bin 531 seyirciyle rekor kırılan Medical Park'ta ilk kez karşılaşacağı Fenerbahçe karşısında şu ana kadar ki en fazla taraftar sayısına ulaşacak. Fenerbahçe taraftarının karşılaşmayı stattan izleyemeyecek olması nedeniyle 2040 kişilik misafir takım tribününün de bordo-mavili taraftarlara satışa çıkarılmasıyla statta daha fazla seyirci bulunabilecek. Trabzonspor Kulübü, kombine kartı bulunup maça gelemeyecek taraftarlara da uyarılarda bulundu. Uyarıda, maça gelemeyecek taraftarların koltuklarını kulübe devretmeleri istendi. Güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar dikkate alındığında 38 bin dolayında bordo-mavili taraftarın maçta takımlarına destek vermesi bekleniyor.



Forma satışlarını da hareketlendirdi

Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlar TS Club ürünlerine de büyük ilgi gösterirken forma satışları hızlandı. Son bir haftada yaşanan hareketlenmeyle forma satışında 63 bine ulaşırken bu sayının şu ana dek sezonun bu dönemindeki en yüksek rakam olduğu belirtildi. Trabzonspor, en son 2010-2011 sezonu sonunda 85 bin dolayında forma satışı gerçekleştirmişti. Karadeniz ekibi, sezonun yarısında 63 bine ulaşırken bu sayıyı geçerek forma satışı rekoru da kırmayı hedefliyor.



Çubukçu: "Taraftarımızı inşallah mutlu edeceğiz"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor taraftarının her zaman takımının yanında yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Fenerbahçe ile zorlu bir karşılaşma yapacaklarını kaydeden Çubukçu, "Biletlerin tamamına yakını ilk gün satıldı. Taraftarımızla bu yolda yürüyeceğiz, onların her zaman desteğine ihtiyacımız var. Fenerbahçe maçında da taraftarımız en büyük gücümüz olacak." dedi. "Pazar günü inşallah taraftarımızı mutlu edecek bir sonuçla sahadan ayrılacağız." diyen Çubukçu, "Onlar tribünde, futbolcularımız da sahada üstlerine düşeni yapacaktır. Trabzonspor, kendine yakışır bir sonuçla sahadan ayrılacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Taraftarlarımız, soğukkanlı, sakin bir şekilde futbolculara sahip çıksın, inşallah sonuç da gelecektir." ifadelerini kullandı.



TRABZONSPOR'DAN TARAFTARLARA AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü, 28 Ocak Pazar günü evinde ağırlayacağı Fenerbahçe maçı öncesi oluşturulmak istenen gergin hava üzerine sert açıklamada bulundu. Bordo-mavili kulüp, resmi twitter hesabından görüntülü olarak yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı, "Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağımız karşılaşmaya ilişkin malum çevrelerce oluşturulmak istenen gergin hava herkes tarafından fark edilmiştir. Ne yazık ki bu malum çevreler, şanlı ordumuz sınırlarımızın ötesinde bağımsızlık mücadelesi verirken ve kahramanlarımız cehpe de şehit düşerken bu tip suni gündemler oluşturmaktan çekinmemişlerdir. Şimdiye kadar hangi şartlar altında olursa olsun, ne kamuoyunda kurgulanmaya çalışılan imaj, ne de çeşitli sosyal medya mecralarında yapılan provokasyonlar taraftarlarımızın sağ duyusunun önüne geçememiştir. Trabzonspor ve Trabzon kenti üzerine masa başı oyunları oynayanlar bilsinler ki, bu sinsi amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Taraftarlarımız bu tür algı operasyonlarına karşı yine en güzel cevabı takımıza göstereceği destek ile verecektir" ifadeleri kullandı.



ÇALIMBAY, KOCAMAN'A KARŞI ÜSTÜN

Süper Lig'de 28 Ocak Pazar günü karşılaşacak Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin teknik direktörleri arasındaki rekabette Rıza Çalımbay'ın Aykut Kocaman'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Aykut Kocaman'la farklı takımlarla 19 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Çalımbay'ın ekipleri, Kocaman'ın çalıştırdığı takımlar karşısında 9 galibiyet aldı. Kocaman ise Çalımbay'ın ekipleri karşısında takımlarıyla 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki teknik adamın başında bulunduğu takımlar 5 maçta ise berabere kaldı. Çalımbay ve Kocaman'ın karşı karşıya geldiği ilk maç 9 Eylül 2001'de yapıldı. Çalımbay'ın çalıştırdığı Göztepe ile Kocaman’ın çalıştırdığı İstanbulspor golsüz berabere kaldı. Daha sonraki yıllarda ise Çalımbay, Rizespor, Beşiktaş, Denizlispor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa ve Antalyaspor Kocaman ise Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe'nin başında bir birleriyle rekabete girdi. Kocaman ve Çalımbay'ın 17 yıl önce başlayan rekabetlerinde 28 Ocak Pazar günü 22 kez karşılaşacaklar.

Çalımbay, Trabzon’da yenilmedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın başında Trabzon’da oynadığı maçlarda yenilmedi. Çalımbay, yeni takımıyla çıktığı 4 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galatasaray’ı 2-1, Osmanlıspor’u 4-3, Antalyaspor’u 3-0 ve Bursaspor’u 1-0’la geçen bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Medical Park Stadyumunda yüzü gülen taraf oldu.

Kocaman deplasmanda bir yenilgi aldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise bu sezon deplasmanda oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kocaman, yönetimindeki bsarı-lacivertliler deplasmanda tek yenilgisini Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0’lık sonuçla aldı.



FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in ayağında kemik ödemi oluştuğu ve tedavisine bir süre daha devam edileceği belirtildi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık 2017'de yapılan Bursaspor maçında aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Vincent Janssen'in ayağında kemik ödemi tespit edildi. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu ile İngiltere'nin Tottenham takımının sağlık ekibi ve sponsor hastanenin doktorlarıyla yapılan tetkikler sonucunda, futbolcudaki kemik ödemi geçmediği için tedavinin bir süre daha devam etmesine karar verildi. Bu arada, 6 hafta ile 3 ay arasında süren kemik ödemi tedavisinde, iyileşmesi 6 aya kadar uzayan vakaların da bulunduğu belirtiliyor.



"Hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, Süper Lig'in 19. haftasında Trabzon'da yapılacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin, "Hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum." dedi. Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar günü derbi ayarında bir maç olacağını söyledi.

Lig açısından önemli bir maç oynanacağını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti: "Benim bir federasyon yetkilisi olarak söyleyeceğim tek şey şu: Güzel bir maç olsun, taraftarlar güzel bir maç seyretsinler ve kazanan, hak eden taraf olsun. İyi oynayan, hak eden tarafın da kazanmasını isterim. Önemli bir maç ve hafta sonunda güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum."