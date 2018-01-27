Fenerbahçe Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan denetim kurulu raporunda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam 311 milyon 815 bin 482 TL borcunun olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacağının 33 milyon 826 bin 762 TL olduğu belirtildi. Buna göre kulübün borç-alacak farkı ise 277 milyon 988 bin 720 TL oldu.
Fenerbahçe'nin borcu 311 milyon TL
27.01.2018 - 12:13 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 12:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon TL olduğu ifade edildi.
Etiketler : fenerbahçe,haberler,fb,fenerin borcu,
539491 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539491.aspx
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A.
P.
1
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
2
Galatasaray
18
12
2
4
40
23
17
38
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
6
Kayserispor
18
8
6
4
26
21
5
30
7
Göztepe
18
9
3
6
31
28
3
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
18
7
4
7
28
22
6
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
13
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
14
Aytemiz Alanyaspor
18
5
3
10
30
36
-6
18
15
Osmanlıspor
18
5
3
10
26
34
-8
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
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-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
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Göztepe - Kayserispor
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Galatasaray - Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
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Trabzonspor - Fenerbahçe
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Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
18
10
5
3
26
14
12
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
8
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
9
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
10
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
11
Elazığspor
18
6
5
7
25
24
1
23
12
Altınordu
18
6
5
7
26
26
0
23
13
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
14
Samsunspor
18
4
7
7
16
25
-9
19
15
Eskişehirspor
18
5
6
7
34
31
3
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
18
6
2
10
21
30
-9
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
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7
45
-38
4