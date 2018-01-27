Siyah-beyazlı ekibin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcumuz Matej Mitrovic'in geçici transferi için Club Brugge kulübü ile görüşmelere başlanmıştır."
Beşiktaş, Mitrovic'i Club Brugge'e kiralıyor
27.01.2018 - 13:39 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Matej Mitrovic’in geçici transferi için Belçika ekiibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Etiketler : Matej Mitrovic,Mitrovic beşiktaş,beşiktaş haberleri,
539506 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539506.aspx
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Galatasaray
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13
2
4
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23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
6
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
7
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
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Göztepe 1 - 1 Kayserispor
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Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
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Alanyaspor - Bursaspor
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28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
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8
3
7
23
17
6
27
7
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
8
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
9
İstanbulspor
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7
5
6
20
18
2
26
10
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
11
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
12
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4