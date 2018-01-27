Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 19. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Biletleri tükenen mücadele öncesinde sarı-lacivertli 32 taraftar, Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek, bordo-mavili taraftarların arasına girmek istedi. Trabzonspor Passolig kartı çıkararak, bordo-mavili taraftarların arasına girmek isteyen kişilerin Trabzon İl Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilerek, passolig kartlarının iptal edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak karşılaşmaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri Trabzon İl Güvenlik Kurulu’nun kararıyla iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.