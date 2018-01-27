Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün ikinci başkanı Şekip Mosturoğlu'nun kendisi için yaptığı açıklamalara cevap verdi.

"BEN 3 TEMUZ'DA KAÇMADIM"

"Beni kaçmakla itham etmek ayıptır" diyen Ali Koç, "Sen o zaman kaçtın, bugün niye geri döndün demek istiyorsun. Ben, hiçbir yere kaçmadım. Sen değil misin ailene, eşine benim sahip çıktığımı anlatan. 3 Temmuz'dan sonra beni kaçtığımı söylemeniz ayıptır, beni hainlikle suçluyorsunuz, elim ayağım titriyor. 3 Temmuz'dan sonra 12-13. gün sonrası, kulübe geldim. O gün içeri girdim, kutu dolu. Hemen yukarı çıktım, ne oluyor dedim. Başkan talimat verdi, eşyalarını çıkarttırıyor dedi, o gün ağlamıştım ve o gün yemin ettim 1 saat bile olsa başkan buraya gelecek dedim. Bugün buradasınız." şeklinde konuştu.

"Hepimiz aynı gemideyiz" diyerek sözlerini sürdüren Koç, "Benim size olan bağlılığımı bilenler çok iyi bilir, bunlara izin vermeyin sayın başkanım. Ben kaçmadım, asla kaçmam. Bunu ima etmeyin, sakın ha. Hepimiz aynı gemideyiz, Fenerbahçe'nin iyi olması için elinden geleni herkes yapmalı. Katılırsınız, katılmazsınız ama niyet önemli. 2012'deki finansal tablo ile bugünkü tablo arasında siyah beyaz kadar fark var. Bugün buraya çıktığım için çok üzülüyorum. Beraber sırt sırta verdiğimiz, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız için bu şekilde bir cevap vermekten dolayı ama zorunda kaldım" dedi