Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı son çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamladı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz da takımla birlikte çalıştı. Tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ve Novak çalışmada yer almazken, Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı.