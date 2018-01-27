Ligde yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı son çalışmayla maçın hazırlıklarını tamamladı. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda Burak Yılmaz da takımla birlikte çalıştı. Tedavileri devam eden Mustafa Akbaş ve Novak çalışmada yer almazken, Castillo ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
27.01.2018 - 17:19 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Etiketler : trabzon fener maçı,fenerbahçe trabzonspor maçı,
539539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539539.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
6
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
7
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
8
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
9
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
10
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
11
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
12
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4