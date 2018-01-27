Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe'nin transfer konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu Senegalli futbolcu Demba Ba, Göztepe- Kayserispor mücadelesini izlemek için İzmir'e geldi

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ve Göztepe ile transfer konusunda anlaşmaya varılmak üzere olduğu bilinen Demba Ba, Göztepe - Kayserispor mücadelesini takip etmek için Bornova Atatürk Stadyumu'na geldi. Senegalli golcü, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

"FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞTÜM, İZMİR'E DAVET ETTİM"

Gzötepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın maç öncesi Demba Ba ile ilgili açıklama yaptı.

"Sayın başkan Fikret Orman'ı aradım, Beşiktaş'ın ilgisini sordum sonrasında Demba Ba'yı İzmir'e davet ettim, bugün de maçta. Hem karakteri hem de oyunculuğu ile bize katkı sağlayacaktır."

Ba'nın transferinin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.