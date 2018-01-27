Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, 20. hafta mücadelesinde Hoffenheim'ı ağırladı.

Konuk ekip, 3. dakikada Mark Uth ve 12. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bayern Münih bu gollere 21. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Jerome Boateng ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 63. dakikada Kinglsey Coman, 66. dakikada Arturo Vidal ve 90. dakikada Sandro Wagner ile 3 gol daha buldu ve sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 50'ye çıkarırken, Hoffenheim'ın 27 puanı bulunuyor.

Freiburglu Petersen 40 metreden golü buldu

Günün diğer maçında Borussia Dortmund, sahasında Freiburg ile 2-2 beraber kaldı.

Borussia Dortmund'un golleri 9. dakikada Shinji Kagawa ve 90. dakikada Jeremy Toljan'dan gelirken, Freiburg'un gollerini 21 ve 68. dakikalarda Nils Petersen kaydetti.

Sarı-siyahlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin'in hatasında topu kapan Petersen, kaleci Roman Bürki'nin önde olduğunu görünce 40 metre mesafeden aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Nuri Şahin'in 78 dakikada sahada kaldığı mücadelede, Ömer Toprak 90 dakika forma giydi.

Bu beraberlik sonrasında Borussia Dortmund puanını 31, Freiburg ise 24'e çıkardı.