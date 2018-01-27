Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 115-108 yendi.

Sezonun 28'inci galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla bu sezon 8'inci kez "triple-double" yaptı. JR Smith 23 sayıyla skora destek verirken, Kevin Love 10 sayı ve 13 ribaunt, Tristan Thompson ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bu sezon 23'üncü kez kaybeden Pacers'ta Victor Oladipo 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Domantas Sabonis 17 sayı ve 11 ribaunt, Darren Collison 19 sayı, 7 asist ve 6 top çalmayla oynadı.

İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde ise Charlotte Hornets, özellikle son periyottaki etkili performansının yardımıyla konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-110 mağlup etti.

Sezonun 20'nci galibiyetine imza atan Hornets'te Kemba Walker 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dwight Howard 18 sayı ve 15 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist ve Nicolas Batum 19'ar sayı kaydetti.

Bu sezon 34'üncü mağlubiyetini alarak konferansında son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 26, Taurean Prince 21 sayı, millî basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribauntla maçı tamamladı.