Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig’in 19. haftasında evinde karşılaştığı Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer teklifleri aldığı için izin verilen Badou Ndiaye’nin durumunun sorulması üzerine Albayrak, “Ndiaye ile ilgili bir tecrübe kazandım. Dün akşam Fatih hoca bir baba gibi konuştu dün akşam. Hayran kaldım. Müthiş bir konuşma yaptı. Ndiaye gitmek istediğini, teklifin cazip olduğunu söyledi. Hoca da bir baba şefkatiyle ’Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen ailenle beraber istirahat et. Kafanı dinle, seni hazır görmüyorum’ dedi. Dün akşam Fatih hocadan bir şey daha öğrendim” diye konuştu.

“FUTBOLCU GİTMEK İSTİYORSA KİMSEYİ ZORLA TUTAMAZSINIZ”

Ndiaye’ye çok ciddi teklifler olduğunu açıklayan Abdurrahim Albayrak, “Futbolcu da gitmek istiyorsa kimseyi zorla tutamazsınız. Galatasaray menfaatleri doğrultusunda kendisi de arzu ediyor. Dünya kupasında da maçları var, oynamak istiyor. Bizim önemli bir silahımız, kendisini asla satmak istemiyoruz. Çarşamba gününe kadar ne olacağını hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

“TRANSFERDEN ÖNCE 4 AYDIR PARALARINI ALAMAYAN FUTBOLCULARIN İŞİNİ HALLETMEMİZ LAZIM”

Transfer yapmayı düşündüklerini belirten Albayrak, “Bugün de görüşmem olacak ama önce 4 aydır paralarını alamayan futbolcu kardeşlerimin işini halletmemiz lazım. Hoca ’Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.’ diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli” ifadelerini kullandı.

Gomis’in durumu hakkında ise Albayrak, “Gomis’te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da ’Parayla alakam yok’ dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız” dedi.