Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 kazandı. Maç sonrası sarı-kırmızılılar gitmek yerine statta rejenerasyon çalışması yaptı.