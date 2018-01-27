Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı oyuncu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor başkanı kabul edilen şeyleri yerine getirmek istemiyor. Geçikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım iş sözleşmesinde anlaştığımız şeyleri fark eder ve yerine getirir. Aksi taktirde müzakereler sona erecek" dedi.