Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Osmanlıspor’u 3-1 mağlup etti. Teknik Direktör Fatih Terim’in gelmesi ile birlikte daha olumlu bir havaya bürünen sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcı ile çıktığı 3 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakibine yenilmedi. Fatih Terim, 18. haftasında Göztepe maçıyla Galatasaray’daki görevine başlamıştı.