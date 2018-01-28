Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında Sofiane Feghouli, 37. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Cezayirli futbolcu, bu gol ile sarı-kırmızılılardaki gol sayısını da 5’e çıkardı. Feghouli, Süper Lig’de 4, Ziraat Türkiye Kupası’nda 1 gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcunun ayrıca 5 de asisti bulunuyor.

Yıldız futbolcu aynı zamanda Süper Lig’de son 11 maçta Aslan'ın attığı 8 gole katkıda bulundu.