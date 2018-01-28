Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’la anlaşan ve işi imzaya kalan Vagner Love’dan siyah-beyazlı taraftarlı şoke edecek bir hamle geldi. Öyle bir hamle ki oldu-bitti denilen transfer rafa bile kalkabilir. Siyah-beyazlı kulübe transfer olabilmek için Alanyaspor’la antrenmanlara çıkmayan ve önceki gün de kulüp çalışanlarıyla vedalaşan Brezilyalı yıldız, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na sosyal medya hesabından sert ve kararlı bir mesaj gönderdi. Love resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alanyaspor başkanı kabul edilen şeyleri yerine getirmek istemiyor. Gecikmiş maaşlarımı ödemek istemiyor. Umarım iş sözleşmesinde anlaştığımız şeyleri fark eder ve yerine getirir. Aksi taktirde müzakereler sona erecek” restini çekti.



Şimdi ne olacak?

Golcü futbolcunun kulüpten 900 bin avro alacağı olduğu biliniyor. Daha önce Love’ın siyah-beyazlı kulübe gidebilmek için alacağından vazgeçtiği yönünde haberler yapılmıştı. Fakat futbolcu dünkü mesajıyla Beşiktaş’a transferinin gerçekleşmesi için Çavuşoğlu’nun parasını ödemesini ön şart olarak ileri sürmüş, ‘Aksi halde siz de yüksek bonservis bedeli alamazsınız’ demiş oldu. Sambacının bu çıkışı üzerine hem Alanya’nın hem de Beşiktaş kanadının ne tepki göstereceği merak konusu oldu. Fikret Orman ve yöneticileri güney ekibiyle 3 milyon bonservis bedeli karşılığında futbolcuyla da 2 milyon 250 bin euro yıllık ücrette el sıkışmıştı.

Negredo kayıp

Cenk’in gidişiyle on bire girmeye başlayan Alvaro Negredo son iki maçta hayal kırıklığı yaşattı. Geldiğinde 35 gol sözü veren, ama şu ana kadar ligde 4, kupada 5 ve Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere toplamda 10 golü bulunan İspanyol yıldız, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yokları oynadı. Güneş’in oyuncuya Bursa önünde son bir şans vereceği öğrenildi.