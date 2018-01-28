Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz’de yayınlanan A Bola gazetesinin haberine göre Lizbon’a bir temsilci gönderen Çin ekibi Benfia’ya 30, Talisca’ya da yıllık 8 milyon avro ödemeye hazırdı. İlk etapta teklife sıcak bakan Brezilyalı yıldız, attığı gollerden sonra havaya girdiği ve Beşiktaş’tan ayrılmak istememesi üzerine Çin kulübü teklifini geri çekti. Öte yandan Talisca’nın menajeri Nuno Oliveira’nın “Çin’de değerini arttıramazsın. Şu anda 30 milyon avrosun ama sezon sonunda 60 olabilirsin” diyerek yıldız oyuncuyu beklemeye aldığı da iddia edildi.