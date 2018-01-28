Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftanın en kritik karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu karşılaşma zirveyi kovalayan iki takım için önemli bir viraj olacak. Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yolunda büyük yara alacak, Trabzonspor kaybederse de ilk yarıda yakaladığı müthiş seriyle ortak olduğu zirveden uzaklaşmış olacak. Medical Park’ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Yeni stadında ilk defa tarihî rakibini ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibine karşı galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak. Fenerbahçe karşısında 16’sı Süper Lig, biri Türkiye Kupası’nda olmak üzere son 17 resmî müsabakada kazanamayan bordo-mavililer, bu şanssızlığını kırma peşinde. Trabzon deplasmanında son mağlubiyetini 2010 sezonunda alan Fenerbahçe ise yine kazanıp üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.