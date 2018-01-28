Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısın dün Faruk Ilgaz tesislerinde gerçekleştirildi. Vefa Küçük başkanlığında yapılan toplantıya Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile başkanlığa adaylığını açıklayan Ali Koç’un atışması damga vurdu. Mosturoğlu “Ali Bey, rica ediyorum; sponsorlu hesaplar, paralı twitter hesapları bunları kapattırın. Anamıza avradımıza küfrediyorlar. Ayrıca maddi karşılığını sizin yatırdığınız üyeler var dediniz, buna da katılmıyorum. Ben uğradığı haksızlığın limiti olmayan birisiyim. Şahsi davam benim aileme zarar verdi Ali Bey, ama ben devam ettim, düşmedim. Hâlâ buradaydım” diyerek Koç’a yüklendi.



Kaçmadım hain değilim!

Bu sözlere “Beni kaçmakla itham etmek ayıptır” cevabını veren Koç, “Sen o zaman kaçtın, bugün niye geri döndün demek istiyorsun. Ben, hiçbir yere kaçmadım. Sen değil misin ailene, eşine benim sahip çıktığımı anlatan? 3 Temmuz’dan sonra beni kaçtığımı söylemeniz ayıptır, beni hainlikle suçluyorsunuz, elim ayağım titriyor. Hayatımda iki kere ağladım. 3 Temmuz’dan 12-13. gün sonrası, kulübe geldim. O gün içeri girdim, kutu dolu. Hemen yukarı çıktım, ne oluyor dedim. Başkan talimat verdi, eşyalarını çıkarttırıyor dediler, o gün ağlamıştım ve o gün yemin ettim 1 saat bile olsa başkan buraya gelecek dedim. Bugün buradasınız” dedi.



Bana vefasızlık etmeyin

“Hepimiz aynı gemideyiz” vurgusunda bulunan Koç, “Benim size olan bağlılığımı bilenler çok iyi bilir, bunlara izin vermeyin sayın başkanım. Ben kaçmadım, asla kaçmam. Bunu ima etmeyin, sakın ha! Asıl vefasızlık budur. Ayrıldıktan sonra da elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonra şartlar değişti, aday oldum. Fenerbahçe’nin iyi olması için elinden geleni herkes yapmalı. Beraber sırt sırta verdiğimiz, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız için bu şekilde bir cevap vermek zorunda kalmaktan dolayı çok üzgünüm” dedi. Aziz Yıldırım ise toplantıda hiç söz almazken özellikle Koç’un konuşmalarını not etmesi dikkatlerden kaçmadı.