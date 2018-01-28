Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesinden sonra ilk yarıda üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İkinci yarıya ‘durgun’ başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe maçını dönüm noktası olarak görüyor. Fenerbahçe’ye karşı gerek futbolcu gerekse teknik adam olarak onlarca defa mücadele ettiğini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularına ‘Sakin olun’ uyarısında bulundu. Özellikle Fenerbahçe maçlarında camiada oluşturulan havanın takımı baskı altına aldığını söyleyen Çalımbay, “Bu baskı takımın oyununa menfi etki yapıyor. Her şeyden önce bunu aşmalıyız” dedi. Oyuncularına “Bu maçların havası başka olur ancak stres yapmayın” diyen Çalımbay, “Büyük maçları kazanmak için sadece iyi futbol oynamak yetmez. Hem sahada ayakta kalmalısınız hem de zihinsel olarak sağlam durmalısınız. Rakiple ve hakemle uğraşmayın, tahriklere kapılmayın. Gerginlik rakibe yarar, oyuna gelmeyin” dedi. Fenerbahçe’nin savunmasında büyük zaafları olduğunu söyleyen Çalımbay, “Hem eksikleri çok hem de savunma uyumları iyi değil. Bu sezon gollerin çoğunu bireysel hatalardan yediler. Baskı yapıp hataya zorlayın. Mutlaka açık bulacağız” ifadelerini kullandı.
Sakin kal, maçı al
28.01.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-lacivertlilere karşı alınan kötü sonuçların sebebini takım üzerinde oluşan ‘baskıya’ bağlayan Trabzonspor’un teknik patronu “Stres yapmayın, tahriklere kapılmayın” dedi
Etiketler : rıza çalımbay,
539666 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539666.aspx
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P.
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13
2
4
42
23
19
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2
Başakşehir
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12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
18
10
6
2
36
21
15
36
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
6
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
7
Trabzonspor
18
8
6
4
35
30
5
30
8
Sivasspor
18
8
3
7
24
28
-4
27
9
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
10
Malatyaspor
18
6
5
7
21
24
-3
23
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
18
5
5
8
23
31
-8
20
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
18
4
5
9
20
33
-13
17
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
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Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
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Göztepe 1 - 1 Kayserispor
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
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Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
18
10
5
3
33
17
16
35
2
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
3
Ç. Rizespor
18
10
4
4
38
24
14
34
4
Giresunspor
18
8
6
4
25
17
8
30
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
18
8
3
7
23
17
6
27
7
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
8
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
9
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
10
Adanaspor
18
7
5
6
21
26
-5
26
11
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
12
Gazişehir G.Ant
18
5
8
5
22
15
7
23
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
18
5
5
8
23
28
-5
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
18
1
4
13
7
45
-38
4