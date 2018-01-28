Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesinden sonra ilk yarıda üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İkinci yarıya ‘durgun’ başlayan bordo-mavililer, Fenerbahçe maçını dönüm noktası olarak görüyor. Fenerbahçe’ye karşı gerek futbolcu gerekse teknik adam olarak onlarca defa mücadele ettiğini söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay oyuncularına ‘Sakin olun’ uyarısında bulundu. Özellikle Fenerbahçe maçlarında camiada oluşturulan havanın takımı baskı altına aldığını söyleyen Çalımbay, “Bu baskı takımın oyununa menfi etki yapıyor. Her şeyden önce bunu aşmalıyız” dedi. Oyuncularına “Bu maçların havası başka olur ancak stres yapmayın” diyen Çalımbay, “Büyük maçları kazanmak için sadece iyi futbol oynamak yetmez. Hem sahada ayakta kalmalısınız hem de zihinsel olarak sağlam durmalısınız. Rakiple ve hakemle uğraşmayın, tahriklere kapılmayın. Gerginlik rakibe yarar, oyuna gelmeyin” dedi. Fenerbahçe’nin savunmasında büyük zaafları olduğunu söyleyen Çalımbay, “Hem eksikleri çok hem de savunma uyumları iyi değil. Bu sezon gollerin çoğunu bireysel hatalardan yediler. Baskı yapıp hataya zorlayın. Mutlaka açık bulacağız” ifadelerini kullandı.