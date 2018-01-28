Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Kayseri’den hayati bir 3 puan çıkaran Galatasaray, dün gece de evinde Osmanlıspor’u devirmeyi bildi: 2-0. Terim’in öğrencileri kısa sürede oyunun kontrolünü eline aldı ve özellikle sağ kanattan çok etkili oldu. 10’da Rodrigues sağdan çıkardı Tolga kale önünde dokunamadı. 22’de Rodrigues sıfırdan kale dibine çıkardı bu defa dokunamayan Feghouli oldu. Galatasaray’ın aradığı gol 37’de geldi. Organizasyon bu defa sol kanattan başladı. Islıklanan Latovlevici’nin fitili ateşlediği pozisyonda Yasin, ortaladı Eren ceza sahası içinde soluna indirdi, orada biten Feghouli’ye sadece vurmak kaldı: 1-0. İlk yarının son bölümünde Osmanlıspor tehlikeli bir akın gerçekleştirdi. 45’te sağ taraftan ceza sahasına sokulan Serdar Gürler’in şutu az farkla auta gitti.



Aslan çok kaçırdı

55’te Latovlevici soldan 6 pasa çıkardı, topla buluşan Belhanda’nın vuruşunu Karcemarskas kornere çeldi. Osmanlıspor bu bölümde oyuna ortak olurken, G.Saray’ın orta sahadaki etkinliği düştü. 70’te uzaklardan şansını deneyen Serdar’ın şutu Muslera’da kaldı. Son bölümde tecrübesiyle pozisyon bulan G.Saray oldu. 73’te soldan gelen G.Saray’da Yasin şutu kaleciden sekti Feghouli kafasıyla tamamlamaya çalıştı ama top üstten auta gitti. 76’da Eren’in 18 üzerindeki vuruşu kaleciden döndü. Kale önünde top Feghouli’nin önünde kaldı. Yüzde yüzlük pozisyonda Cezayirli yıldız kaleciyi nişanladı, seken topu ise bu defa auta yolladı. 79’da sağdan Feghouli’nin ortasına kale önünde Eren dokundu fakat kaleci bir defa daha kalesinde başarılı oldu. 88’de Rodrigues’in sıfırdan asistinde Gomis skoru ilan etti: 2-0.

Para değil arma için!

Gomis belli ki çok dolmuştu. Çünkü hafta boyunca hakkında, ‘parasını alamadığı için’ oynamıyor haberleri yapılmıştı. Fransız yıldız maçın skorunu ilan eden golünden sonra tribünlere giderek bu haberlerin yalan olduğunu işaret eden ‘para sayma’ hareketi yaptı ve armasını gösterdi. ‘Para için değil, G.Saray için buradayım’ diyen yıldız futbolcu, “Golümden önemlisi takımın başarısı. Bu üç puan çok önemliydi. Rakipleri baskı altına aldık” derken gecenin olayı olan hareketi için de, “Sakatlığımdan dolayı oynayamadım. Fransa’dan terapist bile getirdim. G.Saray’la ilişkim para ilişkisi değil. Sadece G.Saray değil, Türk milleti de bana çok iyi davrandı. Onlara karşı hile yapmam. Fatih Terim’le iyi bir seri yakaladık. Umarım devam ettirerek Başakşehir’den birinciliği alıp şampiyon oluruz” sözlerini kullandı.

Maçın adamı Denayer

Maçın adamı Galatasaray’dan Jason Denayer oldu. Futstats’ın verilerine göre Belçikalı savunma oyuncusu, toplam 9 başarılı defansif aksiyonla birçok atağı kesip Latovlevici’nin de açıklarını kapatırken; yaptığı 60 pasın hepsini isabetli (%100) kullanıp maçın en iyi adamı oldu.



Ben de iyiydim

Jason Denayer, ‘’Defansif anlamda çok çalıştık. Fatih Hoca bize defansta ne istediğini anlattı. Biz de bunu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz’’ derken, “Takım olarak iyi iş çıkardık. Hem önde hem de arkada iyi olduğumuz için ben de iyi performans gösterdim’’ diye konuştu.



Önce tepki sonra alkış

Maça kötü başlayan ve üst üste hatalar yapan Galatasaraylı Latovlevici’ye tepki gösterildi. Sarı-kırmızılı tribünler tecrübeli oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti. Ancak sonrasında bu ıslıklı protesto yerini alkışlı desteğe bıraktı. Fatih Terim de hatalı orta sonrası öğrencisini alkışlayıp hedef olmaktan kurtarmaya çalıştı.