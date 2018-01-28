Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da dün Ndiaye ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Senegalli futbolcunun peşinde olan Stoke City, oyuncuyla doğrudan görüştü. Bu durum 27 yaşındaki futbolcunun aklını çelince Ndiaye kamptan izin alarak ayrıldı. Ki yeni yönetimin de bir anlamda eli mecburdu. Ocak ayında Finansal Fair Play için oyunculardan borçsuzluk kağıdı alması gereken Mustafa Cengiz yönetiminin ödemesi gereken toplam para 8 milyon avro. Sadece bununla da sınırlı değil. Şubat ayında da Avrupa kupalarına katılım vizesi için görüşme var. Vergi ve SGK borcunun olmaması gerekiyor. Bunun için de kulübün 11 milyon TL, Sportif A.Ş’nin de 19 milyon TL vergi ve SGK borcu bulunuyor. Yönetim Ndiaye’nin satışından gelecek 15 milyon avro ile bu açıkları kapatmayı planlıyor.

Terim’den açıklama

Fatih Terim, Ndiaye’nin kadroya alınmamasıyla ilgili “Bu transfer sürecinde kafasının karıştığı malum. Kendisine evinde eşiyle birlikte çok daha rahat bir ortamda olmasını söyledim. Henüz bizim oyuncumuz. Vakit var. Kulübün menfaatleri herkesin menfaatlerinden önce gelir. Hepimiz duygusalız. Ben de çok istiyorum. Kararı, mantıkla veririz. Bunla paralel olarak herkes transferi soruyor. Eksiğimiz olduğu da belli. Biz takımın alacağını ödemeden transfer yapmayı da uygun görmüyoruz. 4 ay geriden gelen bir ortam içinde Galatasaray’ın menfaatleri için her şeyi yaparız. Tüm takımı kaybetmeyi göze alamam” dedi.

GİTMEK İSTERSE TUTAMAZSIN

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, “Fatih Hoca Ndiaye ile babacan bir görüşme yaptı. Çok ciddi teklifler var. Futbolcu gitmek istiyorsa tutamazsınız. Dünya Kupası’nda oynamak istiyor. Biz asla kendisini satmak istemiyoruz” derken maç için de, “17 tane net pozisyon vardı. Olmayınca olmuyor. Önemli olan 3 puandı” sözlerini kullandı.