G.Saray dün önemli bir galibiyet aldı ama Fatih Terim’in maç sonrasında ‘ileriye yönelik ikazları’ çok konuşulacak cinstendi. Önce maçı değerlendiren Fatih Hoca, “Takımda rakamlar bazında gelişme iyi. Çok da gol kaçırıyoruz ayrıca. Futbol yaşantım boyunca her zaman gol atmayı, oyun oynamayı ön planda tutan bir hoca oldum. Bu kadar sinerji dolu bir ortamda zaman zaman oynadığımız oyun bize yakışmadı. İlk yarı altı defa 18’e girmişiz, dört şut var, ikinci yarı 17 şutumuz var. Buna rağmen daha oyuna hakim, daha az hatayla oynamalıydık” sözlerini kullandı.



Gerekeni yapmalıyız

Futbolcuların birikmiş alacaklarına değinen Terim, “Bizde kol kırılır yen içinde kalır. Başka takımlarda böyle değil ama bizde böyle. Futbolu bir kaç alana ayırabiliriz ama ekonomi olmazsa olmuyor. Hepsini birden verme imkanımız yok ama ufak ufak bir şeyler vermeliyiz” derken, “En azından hayatı kolaylaştıracak şekilde araya 3-4 ay girmeden ödemeliyiz. Oyuncularımızdan dışarı hiç bir şikayet yok. Onları tebrik ediyorum. Biz de onlara gerekeni yapmalıyız. Ben en son yönetime bu çocukların parası verilmeyecekse transfer istemediğimi söyledim” şeklinde konuştu. Hoca Latovlevici’ye gösterilen tepkiler için de, “Taraftarlar maçtan sonra istediğini yapabilir. Ancak maç içinde oyuncuları ıslıklamamalılar” sözlerini kullandı.

Çocuğumun rızkını vermem

Galatasaray’da gizli kaosun sebeplerinden biri de eski başkan Dursun Özbek’in 22 milyon dolarlık kefaleti. Şu an Galatasaray Kulübü, Özbek’e borçlu durumda ve eski başkan bu paranın bir an önce temin edilmesini istiyor. Özbek, “Galatasaray benim canım. Her şeyim feda olsun ama çoluğumun çocuğumun rızkını bırakamam” dedi. Ndiaye transferinden gelecek paranın bir kısmını Özbek’e verilmesi muhtemel gözüküyor.

Hocam Gomis'i al

Maçın 76. dakikasında ilginç bir görüntü vardı. Takımın futbolu tedirgin ediciydi ve bir taraftar Fatih Terim’e seslenerek, “Hocam Gomis’i alsana” diye bağırdı. Taraftara dönen hoca, “Çok konuşuyorsun, yerine otur” diye seslendi. 5 dakika sonra Fransız yıldızı oyuna alan Terim, Gomis golü attıktan sonra aynı taraftara dönerek alkışladı ve gönlünü aldı.

Sol bek ve forvet çabası

Maçın ardından G.Saray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Ümit Davala, Şükrü Hanedar ve Hande Sümertaş’la statta 1,5 saate varan bir toplantı yaptı. Futbolcu ödemeleri ve yeni transfer konusundaki toplantı çıkışı, “Fatih Hoca ve benim olduğum yerde problem olmaz” diyen Albayrak, “Sol bek ve forvet için girişimimiz var. Olursa sizlerle paylaşacağiz” sözlerini kullandı.

Terim bize örnek

Osmanlıspor’un teknik direktörü İrfan Buz maçın ardından, “Önemli pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Numan’ın sayılmayan golünde kaleciye faul var mı, iyi bakılmalı. G.Saray Terim’le coşkulu oynuyor. Bu da normal. Kendisi bizim örnek aldığımız, farklı bir teknik adam” ifadelerini kullandı.

Yaşlısın yapamazsın dediler!

Galatasaray yönetiminde ilk deprem cuma günü yaşandı. Görev dağılımı yapılırken Celal Açar’a hiçbir görev verilmedi. Başkan Mustafa Cengiz, “İkinci Başkanlık” sözü vererek ekibine dahil ettiği ve en kıdemli üye olarak da teamüller gereği ikinci başkan olması gereken 79 yaşındaki Açar’a bu defa “Sen yaşlısın o görevi yapamazsın” denildi. Açar bu cevap sonrası cuma gecesi resmî olmayan istifasını Mustafa Cengiz’in masasına koydu ama G.Saray Başkanı “Celal abi fevri karar alma bekle” dedi. Fakat dün Cengiz’in yönetim kurulu üyelerine gönderdiği toplu mesaj Açar için bardağı taşıran son damla oldu. Cengiz’in “Ekip olarak günün 24 saati de çalışabilmeyiz. Bu şekilde çalışamayacak isimlere yer yok” şeklindeki ifadeleri Açar’a açık bir göndermeydi. Celal Açar, yarın resmî istifasını verecek.