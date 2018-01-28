Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forvet hattını takviye etmek isteyen sarı-kırımızlı yönetim, başkent ekibinin golcüsü Umar Aminu'ya talip oldu.



Dün akşamki maçtan önce bir araya gelen her iki ekibin yöneticileri, Nijeryalı oyuncunun transferini görüştü.



Aynı zamanda orta sahada da görev yapan Aminu'nun, Ndiaye'nin boşluğunu da doldurması bekleniyor.



Badou'nun diğer alternatifinin ise Gremio'da oynayan Ramiro Benetti olduğu öğrenildi. (Fotomaç)