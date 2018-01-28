Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligindeki şansını değerlendirdi. Arjantinli futbolcu, "Bayern, sonuna kadar gider." ifadelerini kullandı.

Messi'nin röportajının bir kısmı şu şekilde:

"Manchester City, şu anda en güçlü takımlardan. PSG de öyle. Real Madrid'i de göz ardı etmiyorum. Her ne kadar şu ana kadar beklenen sonuçları alamasalar da kalite ve tecrübe anlamında onlar da yarışta. Bayern Münih de çok ciddi ve harika bir takım. Sonuna kadar gideceklerdir. Ama şu anda en iyiler Manchester City ve PSG."