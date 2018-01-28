Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 7’ye 2 ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi. Konyaspor, çalışmalarına devam edecek.