Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmana ameliyat olan Mustapha Yatabare dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan, 7’ye 2 ile devam eden antrenman şut çalışması ile sona erdi. Konyaspor, çalışmalarına devam edecek.