MAÇTAN DAKİKALAR
36. dakikada Hüsamettin’in ortasında Caner’in kafa vuruşunda kaleci İrfan iki hamlede topu sahip oldu.
45. dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun ortasında Dialiba’nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
53. dakikada Giresunspor’da Aykut Demir ikili mücadelede ceza alanı içerisinde Roni’yi düşürdü, hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni topu dışarı gönderdi.
60. dakikada Adanaspor’da Roni Aykut Demir’den topu kurtardı, plasesinde yan direğe çarpan top auta çıktı.
77. dakikada Adanaspor’da Tevfik’in ortasında Onur Akbay’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
KÜNYE
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Erbil xx, Murat Ergin Gözütok xx
Adanaspor: İrfan xx, Emre x, Onur x, Renan Diniz x, Didi x, Abdulaziz x (Kalu dk. 65 x), Oğuzhan xx, Foguinho xx, Roni x, Bekir x (Tevfik dk. 40 xx), Bahattin x
Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Berkan, Yakup, Serhat
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Akın Çorap Giresunspor: Ahmet xx, Caner xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx, Dimitriadis xx, Dialiba xx (Abdulkerim dk. 75 x), Sinan xx, Dodo xx, Fatih xx (Jones dk. 81 x), Korkishko x (Murat dk. 61 x)
Yedekler: Anıl, Volkan, Onur, Hakan, Bilal
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Dimitriadis (dk. 45) (Akın Çorap Giresunspor), Onur (dk. 77) (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Fatih, Dodo, Aykut (Akın Çorap Giresunspor), Foguinho, Didi, Emre, Roni, Renan Diniz (Adanaspor)