MAÇTAN DAKİKALAR

36. dakikada Hüsamettin’in ortasında Caner’in kafa vuruşunda kaleci İrfan iki hamlede topu sahip oldu.

45. dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun ortasında Dialiba’nın gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Dimitriadis meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

53. dakikada Giresunspor’da Aykut Demir ikili mücadelede ceza alanı içerisinde Roni’yi düşürdü, hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roni topu dışarı gönderdi.

60. dakikada Adanaspor’da Roni Aykut Demir’den topu kurtardı, plasesinde yan direğe çarpan top auta çıktı.

77. dakikada Adanaspor’da Tevfik’in ortasında Onur Akbay’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

KÜNYE

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Candaş Erbil xx, Murat Ergin Gözütok xx

Adanaspor: İrfan xx, Emre x, Onur x, Renan Diniz x, Didi x, Abdulaziz x (Kalu dk. 65 x), Oğuzhan xx, Foguinho xx, Roni x, Bekir x (Tevfik dk. 40 xx), Bahattin x

Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Berkan, Yakup, Serhat

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet xx, Caner xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx, Dimitriadis xx, Dialiba xx (Abdulkerim dk. 75 x), Sinan xx, Dodo xx, Fatih xx (Jones dk. 81 x), Korkishko x (Murat dk. 61 x)

Yedekler: Anıl, Volkan, Onur, Hakan, Bilal

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dimitriadis (dk. 45) (Akın Çorap Giresunspor), Onur (dk. 77) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Fatih, Dodo, Aykut (Akın Çorap Giresunspor), Foguinho, Didi, Emre, Roni, Renan Diniz (Adanaspor)