NBA'e 7 maçla devam edildi. Oracle Arena'da Celtics'i ağırlayan son şampiyon Warriors, Curry'nin 49 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, 2 top çalmayla tamamladığı karşılaşmayı 109-105 kazanarak üst üste 3. olmak üzere 40. galibiyetini aldı.
Batı Konferansı lideri Warriors'ta Kevin Durant 20 sayı, 9 ribaunt, Draymond Green 15 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Son 6 maçta 5'inci, sezonun ise 15. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı lideri Celtics'te Kyrie Irving 37, Jaylen Brown 20, Al Horford 15 sayı attı.
Ersan'dan 12 sayı
Washington Wizards, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Atlanta Hawks'a konuk olduğu maçı 129-104 kazandı.
Philips Arena'da oynanan mücadelede bu sezon 27. galibiyetine ulaşan Wizards'ta Markieff Morris 23, Mike Scott 19, Bradley Beal ve Otto Porter Jr 18 sayı üretti.
Taurean Prince, Dewyane Dedmon ve Tyler Dorsey'nin 14'er sayısı Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta sezonun 35. yenilgisini engelleyemedi. Ersan İlyasova ise 23 dakika süre aldığı maçı 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.