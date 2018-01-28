Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
7. dakikada ceza alanı sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun sert şutunda kaleci Ferhat meşin yuvarlağı kontrol etti.
21. dakikada Antalyaspor öne geçti. Deniz Kadah'ın sağ kanattan yaptığı ortada Danilo göğsüyle topu Emre Güral'a aktardı. Emre'nin ceza alanına girerken yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
35. dakikada ceza alanı hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Bilal Kısa'nın şutunda kaleci Ferhat topu kornere uzaklaştırdı.
53. dakikada sol kanattan Olcan Adın'ın ortasında ceza alanında Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı.
58. dakikada sağ kanattan Olcan Adın'ın yaptığı ortada arka tarafta müsait durumdaki Paulo Henrique'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
82. dakikada Ömer Bayram'ın kısa düşen geri pasında topa hareketlenen Danilo'dan önce meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Lukac meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Mustafa Yumlu'nun kafayla aktardığı topla ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.