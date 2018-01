Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un tecrübeli kalecisi Onur Kıvrak, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk yarı istedikleri oyunu sergileyemediklerini dile getirdi. Kıvrak, oyuncu arkadaşlarında hafif bir baskının olduğunu vurgulayarak, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız taktirde yukarılara daha kolay tırmanacaktık, istemezdik tabii ki böyle bir beraberlik. Gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, onlara galibiyet armağan etmek isterdik olmadı. Fenerbahçe aramızda geçmişten bugüne kadar gelen bir rekabet var. İki camiada büyük. Şu bulunduğumuz an milletçe kenetlenmemiz gereken bir an. Şu an devletçe kenetlememiz gerekiyor. Bizi de çok iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Askerlerimizin burnu dahi kanamasın, zaferle gidip zaferle dönsünler inşallah. Aramızda bazı şeyler var ve bu işin hukuki boyutu devam ediyor. Bizi izleyen kardeşlerimiz var, onlara örnek olmak zorundayız” dedi.

“KRAL ÜNVANI KOLAY KAZANILMIYOR”

Burak Yılmaz’ın bu hafta bir antrenmana çıkmasına rağmen oynadığını söyleyen Kıvrak, “Şu an ülkece bulunduğumuz ortamda iki takım kaptanına yakışır şekilde hareket etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Geçen hafta bireysel hatamdan dolayı üç puanı kaybettik. Ben robot değilim, robot olsam her maçı iyi oynardık. Sosyal medya kullanmıyorum ama sağ olsunlar yazıyorlar orada ben de görüyorum. 11. yılım oldu benim. Ben burada oynarken, sosyal medyada benim hakkımda yazan arkadaşlar 5 yaşındaydı. Ben o maçtan sonra ailemi Trabzon’a getirmedim, tesiste kendimi dinlemek istedim orada kaldım. Ben bu şehirle yatıp kalkıyorum. Her ne kadar antipatikte gözüksem bazı insanlara ben burayla bağdaşlaştım. Onlar ne kadar üzülürse ben de üzülüyorum. Burak 17. golünü attı. İnşallah gol kralı olur. Zaten kral. Bu hafta bir antrenmana çıktı ama buna rağmen oynadı. Böyle de oynamaya devam edecek. Sonuçta kral ünvanı kolay kazanılmıyor” diye konuştu.

İLK KEZ SAHAYA ÇIKAN ELİF ELMAS: HER ŞEY İYİ OLACAK

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Elif Elmas ise, ilk kez sahaya çıktığını belirterek, “Sürpriz oldu. Resmi maça çıktım. İlk anlar heyecanlıydım. Benim için iyi geçti ama takım için zor. Bana göre beraberlik iki taraf içinde iyi bir skor. Fiziksel olarak 90 dakika boyunca oynayabilecek bir durumdayım. Her şey geçti. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. Ben de kendimi iyi buldum ama yavaş yavaş. Tam takıma girmedim ama her şey iyi olacak inşallah” ifadelerini kullandı.