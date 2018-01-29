Alanyaspor'dan ayrılması beklenen Brezilyalı golcü, İstanbul'a ayak bastı. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'la anlaşan Vagner Love İstanbul'da
29.01.2018 - 01:11 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'a transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Vagner Love, İstanbul'a geldi.
Etiketler : vagner love,beşiktaş,
539822 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539822.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
7
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
8
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
9
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
10
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
11
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4