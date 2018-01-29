Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanyaspor'dan ayrılması beklenen Brezilyalı golcü, İstanbul'a ayak bastı. Tecrübeli futbolcunun bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.