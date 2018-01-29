Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ligin son sıralarındaki Alaves'i konuk etti. Mücadelenin 23. dakikasında Alaves, John Guidetti'nin golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona ataklarından gol bulamayınca, ilk yarı konuk takımının üstünlüğü ile kapandı. Katalan ekibi, 72. dakikada topla buluşan Luis Suarez'le beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 84. dakikasında Lionel Messi, Barcelona'yı öne geçiren golü attı ve mücadele 2-1 sona erdi.Barcelona, bu skorla puanını 57 yaparak açık ara liderliğini korudu.
Barcelona, Alaves'i 2-1'le geçti
29.01.2018 - 01:24 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 01:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona sahasında Alaves'i 2-1 yendi.
Etiketler : barcelona,alaves,la liga,
539825 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539825.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
7
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
8
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
9
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
10
Elazığspor
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7
5
7
26
24
2
26
11
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4