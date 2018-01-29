Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 25-23, 25-20 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi. Burhan Felek’te oynanan mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı takım böylece ilk yarıdaki 3-1 yenilginin de rövanşını almış oldu. Maç boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen Galatasaray’da Tatiana Kosheleva kaydettiği 15 sayıyla hem maçın en skorer oyuncusu oldu hem de takımının derbi zaferinde önemli bir rol oynadı. 84 dakika süren karşılaşmada Fenerbahçe’nin en skorer ismi ise 11 sayıyla Eda olurken, milli oyuncunun bu performansı takımının galibiyete ulaşması için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Galatasaray 11 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe ise 13 galibiyette kaldı ve zirve yarışında Eczacıbaşı ile Vakıfbank’ın gerisine düştü.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda set vermeden yendi
29.01.2018 - 07:09 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılılar, tarihi rakibi karşısında ilk yarıdaki 3-1’lik yenilginin rövanşını Burhan Felek’te farklı aldı. Maçın en skoreri ise 15 sayıyla Tatiana’ydı
Etiketler : galatasaray voleybol,
539882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/539882.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
19
13
2
4
42
23
19
41
2
Başakşehir
18
12
3
3
34
18
16
39
3
Fenerbahçe
19
10
7
2
37
22
15
37
4
Beşiktaş
19
10
6
3
33
18
15
36
5
Trabzonspor
19
8
7
4
36
31
5
31
6
Kayserispor
19
8
7
4
27
22
5
31
7
Göztepe
19
9
4
6
32
29
3
31
8
Sivasspor
19
8
3
8
24
29
-5
27
9
Malatyaspor
19
7
5
7
22
24
-2
26
10
Bursaspor
19
7
4
8
29
25
4
25
11
Kasımpaşa
19
6
4
9
29
35
-6
22
12
Aytemiz Alanyaspor
19
6
3
10
33
37
-4
21
13
Akhisarspor
19
5
6
8
24
32
-8
21
14
Gençlerbirliği
19
5
5
9
24
33
-9
20
15
Osmanlıspor
19
5
3
11
26
36
-10
18
16
Antalyaspor
19
4
6
9
21
34
-13
18
17
Konyaspor
19
4
4
11
19
27
-8
16
18
Karabükspor
18
2
3
13
14
31
-17
9
19. Hafta Maçları
26.1.2018
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
26.1.2018
Gençlerbirliği 2 - 1 Atiker Konyaspor
27.1.2018
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
27.1.2018
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
28.1.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Antalyaspor
28.1.2018
Alanyaspor - Bursaspor
28.1.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
28.1.2018
Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
29.1.2018
Medipol Başakşehir Fk - Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
19
11
5
3
34
17
17
38
2
Ç. Rizespor
19
11
4
4
39
24
15
37
3
Ankaragücü
19
10
5
4
26
16
10
35
4
Giresunspor
19
8
7
4
26
18
8
31
5
Balıkesirspor
19
9
5
5
36
28
8
29
6
Boluspor
19
8
3
8
23
18
5
27
7
Adanaspor
19
7
6
6
22
27
-5
27
8
Gazişehir G.Ant
19
6
8
5
26
15
11
26
9
Altınordu
19
7
5
7
28
26
2
26
10
Elazığspor
19
7
5
7
26
24
2
26
11
İstanbulspor
18
7
5
6
20
18
2
26
12
Erzurumspor
19
6
7
6
20
22
-2
25
13
Samsunspor
19
5
7
7
18
25
-7
22
14
Adana Demirspor
19
5
5
9
23
29
-6
20
15
Eskişehirspor
19
5
6
8
34
32
2
18
16
Denizlispor
18
4
5
9
19
28
-9
17
17
Grandmedical Manisaspor
19
6
2
11
21
32
-11
11
18
Gaziantepspor
19
1
4
14
7
49
-42
4