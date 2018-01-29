Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 25-23, 25-20 ve 25-19’luk setlerle 3-0 yendi. Burhan Felek’te oynanan mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılı takım böylece ilk yarıdaki 3-1 yenilginin de rövanşını almış oldu. Maç boyunca rakibine oranla daha üstün bir oyun sergileyen Galatasaray’da Tatiana Kosheleva kaydettiği 15 sayıyla hem maçın en skorer oyuncusu oldu hem de takımının derbi zaferinde önemli bir rol oynadı. 84 dakika süren karşılaşmada Fenerbahçe’nin en skorer ismi ise 11 sayıyla Eda olurken, milli oyuncunun bu performansı takımının galibiyete ulaşması için yeterli olmadı. Bu sonucun ardından Galatasaray 11 galibiyete ulaşırken, Fenerbahçe ise 13 galibiyette kaldı ve zirve yarışında Eczacıbaşı ile Vakıfbank’ın gerisine düştü.