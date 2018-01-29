Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 16. hafta karşılaşmasında sahasında misafir ettiği Fenerbahçe Doğuş’u 63-61 yendi ve haftanın sürprizine imza attı. Hafta içinde THY Euroleague’de Barcelona’yı mağlup ederek moral depolayan güçlü rakibi karşısında üçüncü çeyrekteki kararlı ve etkili basketboluyla sonuca giden Bandırma ekibi, böylece galibiyet serisini 6 maça yükseltti. Bandırma’da ilk periyot 15-14’lük Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte de maçta herhangi bir kopma yaşanmazken, Fenerbahçe soyunma odasına üç sayılık avantajla girdi: 31-34.



Sert savunma bitirdi

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde agresif savunmasıyla rakibine kolay sayı imkânı tanımayan Saso Filipovski’nin takımı sadece 11 sayı yediği bu bölümü 18-11 önde geçti ve üstünlüğü eline aldı. Son çeyrekte de avantajını kaybetmeyen Banvit sahadan 63-61 galip ayrıldı ve ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Banvit’te Caloiaro 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Fenerbahçe’de Datome’nin 20 sayılık performansı yenilgiyi önlemek için yeterli olmadı. 9 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe ise üçüncü defa sahadan üzgün ayrıldı.