Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluk için zirveyle aradaki farkı kapatma çalışan Beşiktaş’ta yıldız oyuncularının performansı dikkat çekici. Talisca, Quaresma ve Medel’in formu giderek yükselirken, Negredo, Oğuzhan ve Atiba ise ciddi anlamda düşüşte. İkinci yarıya muhteşem bir başlangıç yapan Talisca, Antalya ve Kasımpaşa maçlarında galibiyeti getiren golleri atarken, oyun içindeki üretkenliğiyle de taraftarları mest etti. Quaresma da son 4 maçta 4 asist yaparak takımını taşıyan isimler arasında sivrildi. Bu iki isme ek olara Medel de bitmek bilmeyen enerjisiyle takımın vazgeçilmezleri arasında girip Şenol Güneş’in yüzünü güldürmeyi başardı.



Negredo kulübeye…

Performansı düşünlerde ise en çok dikkat çeken isim Alvaro Negredo. İspanyol oyuncu son maçlarda gol atamazken, pozisyona bile giremiyor. Oğuzhan da geçen sezonki üretkenliğini mumla aratıyor. Atiba’nın da artık maçların özellikle son bölümlerinde oyundan düşmesi dikkat çekiyor. Şenol Güneş’in bu form durumuna göre Medel’i orta alana Atiba’nın yerine çekip, Oğuzhan’ın formasını da Tolgay’a vermesi bekleniyor. Negredo ise büyük ihtimalle Bursaspor maçında son bir şans bulacak. Eğer yine isteneni veremezse kadroya katılması beklenen Vagner Love’a yerini bırakacak.

Vidal bileniyor

Bayern Münih’in Şilili yıldızı Arturo Vidal, Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş ile oynayacakları mücadele ile ilgili konuştu. Vidal, Beşiktaş maçlarını iple çektiğini belirterek, “Bir oyuncu için en iyi fırsat Şampiyonlar Ligi maçlarıdır. Geçen yıllarda işimizi düzgün yapamadık, bu sene yapmayı umuyoruz” diye konuştu.



Lens’e gün doğdu

Şenol Güneş, Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Babel’in yerine Lens’e görev verecek. Hollandalı futbolcudan hazır olmasını isteyen Güneş’in, sol kanatta Adriano-Caner ikilisini de sahaya sürebileceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam kararını bu hafta yapılacak taktik idmanları sonrasında verecek.

Talisca Bursa’da sahada

Siyah-beyazlılara cuma günü deplasmanda oynayacağı zorlu Bursaspor karşılaşması öncesi Talisca’dan iyi haber geldi. Brezilyalı futbolcu 2 gol attığı Kasımpaşa maçının 59. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir durumu olmadığı ve Bursaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.